Chris nutzt die Chance und nimmt Felix' Zweithandy samt Münzers Nachricht an sich. Während er fieberhaft versucht, sich Zugriff auf das Handy zu verschaffen, bemerkt Felix den Verlust und bekommt den Hinweis, dass Chris es ihm gestohlen haben könnte. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, in dessen Verlauf Chris die Nachricht von Münzer abhört und endlich einen Beweis gegen seinen Bruder in den Händen hält... Gerade als Emily Jasmin ihren Alleingang beichten will, flattert ein Schreiben des Finanzamtes bei den beiden herein: Sie müssen 20.000 Euro binnen eines Monats zurückzahlen. Beide fallen aus allen Wolken und wissen nicht, wie sie in der Kürze der Zeit so viel Geld auftreiben sollen. Da führt Sophie noch mal die Teilnahme an der TV-Show an, die ihnen sicherlich einiges an Geld einbringen könnte. Doch Jasmin zögert nach wie vor, ohne zu ahnen, dass Emily die TV-Show bereits zugesagt hat... Elena und Gerner lassen nichts unversucht, um sich aus dem Sprinter zu befreien, doch vergeblich. Sie bleiben eingeschlossen und unternehmen schließlich auch noch einen unfreiwilligen Ausflug. Den beiden bleibt nichts anderes übrig, als ihre Situation mit Humor zu nehmen und das Beste daraus zu machen. Immerhin sind sie bei ihrem Ausflug mal längere Zeit ungestört und können die Zweisamkeit in vollen Zügen genießen...