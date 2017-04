Mama, Milli, Caroline, Henry und auch Alfred, der Hund, wollen gemeinsam Ferien machen - das heißt, Mama möchte gern, dass alle zusammen verreisen. Es soll ein Abenteuerurlaub für die ganze Familie werden. Weil das Kleingeld für den gemeinsamen Trip auf die Galapagos-Inseln fehlt, mietet Mama ein Hausboot. Wozu besitzt sie schließlich schon seit Jahren einen Bootsführerschein? Die Freude der anderen Familienmitglieder über die gemeinsame "Kreuzfahrt" hält sich in Grenzen. Aber Mama hat die Rolle als Kapitän längst verinnerlicht und überrascht die "Besatzung" bei Tage und auch in der Nacht mit von ihr organisierten Abenteuern. Caroline und Milli sehnen sich trotzdem nach Ferien mit ihren Freunden. Sie stellen schließlich Kontakt zu diesen her und gehen mit Mamas Zustimmung von Bord. Mama und Henry wollen sich nun ein paar ganz erholsame Tage auf dem Boot machen. Aber ein Unwetter zieht herauf. Das Schiff läuft auf eine Sandbank. Die Fahrt ist endgültig vorbei. Weil neben dem Schlechten oft auch das Gute liegt, erfüllt sich sowohl für Mama als auch für Henry dadurch ein lang gehegter Traum ...