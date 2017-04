Zwei Biker einer kriminellen Motorradgang werden von einem Unbekannten mit einer Schrotflinte regelrecht hingerichtet. Bei der Tatortuntersuchung entdecken Jane, Korsak und Frank Jr. ein geheimes Waffendepot und Lippenstiftspuren an einer der Leichen. Die an dem Lippenstift enthaltene DNA führt die Ermittler zu Kelly Wagner, einer kleinkriminellen Sozialhilfeempfängerin mit Kontakten zu den 'Lords Of Thunder'. Der Fingerabdruck auf einer der sichergestellten Waffen bringt die Ermittler schließlich auf die Spur von Endrit Amiti, einem Mitglied der albanischen Mafia. Der bestreitet jedoch die Beteiligung und verweigert ansonsten die Aussage. Auch Kelly Wagner zieht es vor zu schweigen und geht lieber wegen Verstoßes gegen ihre Bewährungsauflagen ins Gefängnis. Als die Ermittler über einen Gefängnisspitzel erfahren, dass Kelly einen Auftragskiller sucht, beschließt Jane, undercover im Gefängnis zu ermitteln...