Altwerden ist hässlich. Altwerden macht heiß und kalt. Altwerden macht Falten und Hängebrüste. Wenn Frau in die Wechseljahre kommt, stirbt mit dem Blick in den Spiegel und der Libido meist auch die Hoffnung auf ein Altern in Schönheit. Bleibt nur noch, den Lauf der Zeit zu akzeptieren, mit dem weiten Pulli die Fettpolster zu verstecken und die neue Rolle der werdenden Großmutter anzunehmen. So das Klischee. Davon ist auch die 28-jährige Filmemacherin Carolin Genreith nicht frei, dementsprechend empört ist sie, als sie mitten in der Quarter-Life-Crisis in ihre Heimat, die Nordeifel, zurückkehrt und dort das neue Hobby ihrer Mutter entdeckt: Bauchtanz! Ohne Hemmungen legen ihre Mutter und deren Freundinnen einmal die Woche die Kleider ab und ziehen sich orientalische Kostüme an. Sie lassen ihre Hüften kreisen und die Bäuche rollen, sehen dabei wunderschön aus - und strotzen zudem vor Selbstbewusstsein! Und das in einem Alter, in dem andere Frauen sich Nordic-Walking-Stöcke und Bauchwegstrumpfhosen kaufen. Bald nähert sich für die Frauen wieder der Höhepunkt des Jahres: das Bauchtanzen auf den Straßen von Paris. Und hier erlebt die Autorin dann endgültig eine Überraschung... DIE MIT DEM BAUCH TANZEN ist eine Geschichte über den Versuch, seinen eigenen Lebensrahmen zu sprengen, über die Schwierigkeiten der Wechseljahre und über die Kunst, die Angst vor dem Alter in die Flucht zu schlagen - für den Moment jedenfalls... In ihrem persönlichen Erstlingswerk porträtiert Carolin Genreith augenzwinkernd und liebevoll die Generation ihrer Mutter und nicht zuletzt auch ihre eigenen Sehnsüchte und Ängste. DIE MIT DEM BAUCH TANZEN wurde produziert von Hupe Film im Auftrag des WDR und gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW. Festivals: - Berlinale 2013, Perspektive Deutsches Kino - Festival des deutschen Films Ludwigshafen Auszeichnungen: - Publikumspreis Ludwigshafen 2013