bauKUNST an der HTL HallstattIn dieser Skulptur wird die charakteristische Arbeitsweise Roman Signers deutlich: Elementare Kräfte werden untersucht und potenzielle Energien freigesetzt.In einem Wasserbecken aus Beton ist ein Autoreifen so montiert, dass er knapp auf der Wasser-oberfläche aufsetzt. Durch Bewegung entsteht eine Wasserfontäne, die längs über das Becken spritzt. Eine sensible Einbettung des Werks in das denkmalgeschützte, historische und dadurch einzigartige Umfeld war dem Künstler sehr wichtig. Das Wasserbecken aus Beton wurde so in den Boden eingelassen, dass nur ein schmaler Rand des Beckens sichtbar bleibt. Der Wasserstrahl ist das visuelle Hauptelement, durch welches der Bezug zum umliegenden Wasser, dem Hallstätter See, geschaffen wird.Besser Reisen Irland RundreiseDieses Mal ist das Team von Besser Reisen auf der Grünen Insel unterwegs. Die Rundreise beginnt im Westen in Kerry und endet in Dublin.Die Halbinseln Dingle und Iveragh zählen zu den schönsten Regionen Irlands , die Panoramastrecke Ring of Kerry wurde schon zu viktorianischen Zeiten als Touristenziel entdeckt und hat bis heute nichts von ihrem Reiz verloren.Die Route führt über Waterville, wo der berühmte Filmkomiker Charly Chaplin viele Jahre seinen Urlaub verbracht hat, geht weiter über den "Ladies View" und endet in den weitläufigen Gärten von Muckross House.Ein spektakulärer Höhepunkt sind die bis zu 200 Meter hohen Klippen "Cliffs of Moher", ein einzigartiges Naturschauspiel , und der Besuch der mittelalterlichen Stadt Galway lädt zu einem ausgedehnten Bummel ein.Die Fahrt führt auch durch den Connemara Nationalpark, eines der ältesten und schönsten Naturschutzgebiete Irlands .In Nordirland besuchen wir die Stadt Derry mit ihrer berühmten Stadtmauer, den Giants Causeway , ein geologisches Wunder mit mehr als 40.000 Basaltsäulen die aus dem Meer ragen, und Belfast, die Hauptstadt Nordirlands, eine lebhafte aufstrebende Metropole mit City Hall, Crowns Liqueur Saloon und dem futuristischem Titanic Quarter.Monasterboice, eine alte historische Klosteranlage mit dem schönsten und größtem Hochkreuz der Insel steht noch am Programm bevor wir zum Abschluss die Hauptstadt der Republik Irlands, Dublin besuchen .Eine informative Rundreise mit vielen Höhepunkten.