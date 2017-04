Uwe Steimle ist wieder unterwegs. Auf der Suche nach Bewahrenswertem reist der Kabarettist und Schauspieler mit seinem 312er-Wartburg durch ganz Mitteldeutschland. Auf den Nebenstraßen unserer Heimat lernt Steimle Menschen und Orte kennen, die es verdient haben Weltkulturerbe zu sein. Von Dresden nach Radegast macht Uwe Steimle unter anderem Station beim Lügenmuseum Radebeul, bei den "Mensch ärgere Dich nicht"-Weltmeistern in Thiendorf, auf der Dumper-Rennstrecke in Adelsdorf, beim Bücherbewahrer Peter Sodann und bei der Garagengemeinschaft in Mahlis. Die Heimat als Weltkulturerbe - das gibt's nur in "Steimles Welt".