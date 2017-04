Die Berliner Physiotherapeutin Felicitas Büchner will mit ihrem verheirateten Kollegen und Geliebten Dr. Wolfgang Schlegel in Berlin eine eigene Praxis eröffnen. Aber dafür braucht sie Geld. Mit der unverhofften Erbschaft eines Bauernhofs in Bayern rückt für Felicitas die Verwirklichung ihres Traums in greifbare Nähe. Wolfgang drängt sie, das Gut schnellstens zu verkaufen und aus dem Kuhdorf nach Berlin zurückzukehren - doch Felicitas ist angetan von ihrer alten Heimat und begreift allmählich, dass sie mit dem Hof ihres Lieblingsonkels auch eine Verantwortung geerbt hat. So entdeckt Felicitas nicht nur ihre Liebe zur bayerischen Idylle, sondern auch zu dem sympathischen Tierarzt Valentin, den sie seit der Kindheit kennt. "Willkommen daheim" ist ein moderner Heimatfilm, in dem die Hektik des Berliner Großstadtlebens und das beschauliche Idyll der oberbayerischen Berglandschaft einen effektvollen Kontrast bilden. Kai Wiesinger, bekannt aus erfolgreichen Kinofilmen wie "Kleine Haie" oder "Comedian Harmonists", und Julia Richter ("Einspruch für die Liebe") spielen ein Paar, dessen Liebe auf dem Prüfstand steht.