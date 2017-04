Alexander, Sohn und kreativer Kopf der Juwelierdynastie Brandenburg, und die Rechtsanwältin Konstanze führen ein zufriedenes Leben der Hamburger Upper Class. Dann gerät alles ins Wanken. Eines Tages taucht Helen Berg, eine geheimnisvolle Schönheit auf, die Alexander in ihren erotischen Bann zieht. Alexander ist von der rauschhaften Liebe zu dieser Frau überwältigt. Doch Helen verfolgt einen mysteriösen Plan. Sie observiert seine Familie, sucht den Kontakt zu Konstanze und Alexanders Mutter Elisabeth. Gezielt fängt sie an, eine familiäre Katastrophe heraufzubeschwören. Ihre Liebe zu Alexander scheint ein wohl kalkuliertes Instrument in einem emotionsgeladenen Rachefeldzug zu sein. Alexanders Leben gerät völlig aus den Fugen, als er in sonderbare Geschehnisse verwickelt wird, die mit dem gewaltsamen Tod eines gewissen Peter Dormin zu tun haben. Auf seiner Suche nach Erklärungen fügen sich die scheinbar zufälligen Ereignisse zu einer neuen, bestürzenden Wahrheit zusammen. Und es wird klar, auf welch dramatische Weise das Schicksal von Helen und Alexander miteinander verstrickt ist.