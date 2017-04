Mathis will Sydney den Abschied von Lüneburg erleichtern und entführt sie mit einer historischen Führung in die Geschichte. Sydney ist gerührt, als auch Gunter, Merle und Erika als historische Wegmarken auftauchen. Auch wenn Sydney nicht mehr daran gezweifelt hat, hier ist die Bestätigung: dieser Mann ist ihre Zukunft! Kim leidet unter den Spannungen zwischen Gunter und Patrick, freut sich aber jetzt auf die gemeinsame Wohnung, die Patrick für sie kauft. Und um ihn von den Verstimmungen im Hotel abzulenken, wendet sie ein wirkungsvolles Mittel an: Sex. Während Swantje auf ihr Idol, Style-Bloggerin "JC", wartet, entwirft sie zum Training ihr eigenes Videotagebuch. Und belügt ihre Mutter, die nichts von ihrem "Ausflug" nach Lüneburg ahnt, weil sie an einem archäologischen Projekt in Italien arbeitet. Überhaupt mehren sich die Widersprüchlichkeiten um die junge Frau. Was Timo, Theo und Sigrid nicht entgeht. Obwohl Britta sich auch zu Timo hingezogen fühlt, will sie sich nicht auf mehr einlassen. Zu viel steht zwischen ihnen: Carla-, das Alter...