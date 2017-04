Ray arbeitet seine traumatische Kindheit auf. Bei gemeinsamen Meetings mit seinem Bruder Bunchy und dessen Selbsthilfegruppe spricht er erstmals offen über seine Missbrauchserlebnisse. Priester Romero macht ihn mit dem erfolgreichen Boxer Hector Campos bekannt, der ähnliche Traumata bereits verarbeitet hat. Doch schon bald wendet sich das Blatt und statt Hilfe von Hector zu bekommen, soll Ray dem Sportler zur Seite stehen. Mickey (Jon Voight) arbeitet unter falschem Namen als Barkeeper in einem Casino in der Wüste vor Las Vegas. Doch selbstverständlich nicht, ohne auch hierbei krumme Geschäfte zu machen. Als er einer Eingebung folgt und sein Leben wieder in den Griff bekommen will, kommt seine wahre Identität ans Licht. Nun steckt er in großen Schwierigkeiten. Wird Ray ihn ein weiteres Mal retten? Bridget (Kerris Dorsey) ist von Zuhause ausgezogen und macht jetzt am Strand Musik. Ray will sein Familienleben retten und lädt sie zum Essen ein. Doch wegen eines Auftrags kommt er wieder einmal zu spät. ZDFneo sendet zwölf neue Folgen der Serie "Ray Donovan" jeweils dienstags in Doppelfolgen.