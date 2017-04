Diebesjagd und Demo, tragischer Unfall und Terrorabwehr. Die Polizei ist rund um die Uhr im Einsatz. Nie zuvor war sie in Deutschland so wichtig wie heute, nie zuvor stand sie so unter Druck. Polizisten klagen über schlechte Ausstattung. Überall fehle es an Personal. "ZDFzeit" fragt: Wie ernst ist die Lage? Welche Folgen hat das für jeden von uns? Gibt es wirklich "No-go-Areas", rechtsfreie Räume, in denen die Ordnungshüter so gut wie machtlos sind?