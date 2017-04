Jasmin ist spurlos verschwunden. Zu einer Gerichtsverhandlung, bei der sie gegen einen prügelnden Ehemann als Zeugin aussagen soll, ist sie einfach nicht erschienen. Das sieht ihr gar nicht ähnlich. Über Handy ist sie nicht erreichbar, und weder im EKH noch in ihrer Wohnung ist sie anzutreffen. Polizeioberrat Berger, Jasmins Onkel, ist alarmiert. Kann der Angeklagte tatsächlich so weit gegangen sein, Jasmin zu entführen, damit sie nicht gegen ihn aussagt? Auch der Schwiegermutter des Angeklagten scheint die Verhandlung ein Dorn im Auge: Sie hatte Jasmin noch am Morgen im EKH abgepasst und auf sie eingeredet, sich aus dem Fall um ihre Tochter und deren Ehemann rauszuhalten. Die Kollegen begeben sich auf die Suche nach Jasmin und blicken dabei in die Abgründe einer zerrütteten Familie. Auch Tarik und Claudia sind als Zeugen vor Gericht geladen. Für Tarik ist es die erste Gerichtsverhandlung in seiner noch jungen Polizeikarriere - er ist dementsprechend aufgeregt und schießt mit seinen Vorbereitungen etwas übers Ziel hinaus.