Desirée verschweigt Adrian, dass Beatrice ihm absichtlich weisgemacht hat, dass er sie vor Nüssle schützen muss - ein Trick, um Adrian wieder an Desirée zu binden. Nüssle beteuert seine Unschuld vor Adrian, so dass dieser erneut an Desirée zweifelt. Als sie wieder eine Rose entdeckt, glaubt Desirée, dass Beatrice dahinter steckt und macht ihr heftige Vorwürfe - Clara soll beim Junggesellinnen-Abschied Küsse verkaufen - auch an Adrian. Alfons hat in London fast fünf Kilo zugenommen und Hildegard bemerkt, dass sein Hemd spannt. Derweil hat Charlotte im Gegensatz zu Werner kein Problem damit, dass Friedrich wieder in die Saalfeld-Wohnung zieht. Nils erfährt von Fabien, dass er Nora die abfotografierten Prüfungsaufgaben gegeben hat. Er macht Fabien klar, dass er sein Verhalten unmoralisch findet. Später meldet sich Fabien niedergeschlagen bei ihm: Die Aufgaben kamen nicht in der Prüfung vor und Nora denkt, dass er sie reingelegt hat.