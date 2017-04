"Bambusstange mit zwei Reisschalen". Damit ist Vietnam gemeint. Das Land hat im Norden und im Süden jeweils ein Flussdelta, in dem Reis angebaut wird. Die beiden "Reisschalen" sind durch einen schmalen Landstrich miteinander verbunden, durch die "Bambusstange". Dieses südostasiatische Land ist heute das Ziel der Sendung. LexiTV besucht die Metropolen Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi, schaut den Straßenköchen in die Töpfe und einem Schuster auf die Hände. Der Mann stellt Gummisandalen her, wie sie einst der Kommunist und Guerilla-Kämpfer Ho Chi Minh getragen hat, der bis heute als nationale Vaterfigur verehrt wird. Die Sendung erinnert auch an den Vietnamkrieg, an das Zippo, das legendäre Feuerzeug der amerikanischen Soldaten, aber auch an das deutsche Hospitalschiff "Helgoland", auf dem tausende verletzte und erkrankte Vietnamesen versorgt wurden. Außerdem gibt es eine Begegnung mit einem tapferen jungen Mann mit dem Körper eines kleinen Kindes. Long Thanh ist 15 und eines der jüngsten Opfer des Vietnamkrieges, der vor über 40 Jahren zu Ende ging.