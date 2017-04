Die Maschine hat Shaw mit einer Tarnidentität ausgestattet, die es ihr erlaubt, zu einer Spendengala in Washington zu gehen, bei der auch der Präsident anwesend sein wird. John möchte sie gerne begleiten, doch die Einladung ist nur für eine Person. Durch Zufall begegnet John im Eingangsbereich vor der Gala Logan Pierce, dem Internet-Milliardär, dem er einst das Leben gerettet hat. Der lädt ihn auf die Gala ein, bei der Reese und Shaw in letzter Sekunde einen Bombenanschlag auf den Präsidenten verhindern können. Als sich der Kellner Charlie Vaida auffällig verhält, heften sie sich an seine Fersen... Fusco und Shaw landen auf die Weise in einer Nobelvilla, in der eine Geheimgesellschaft, die gegen die Überwachungspläne des Präsidenten ist, einen Umsturz vorbereitet. Währenddessen hat sich Finch mit der Tatsache angefreundet, dass die Maschine mit der Stimme von Root spricht. Es ist für ihn sehr hilfreich, dass die Maschine nun ihr gesamtes Potential einsetzt, um ihn in den Computerraum der strengsten bewachten Kelly Air Force Base in San Antonio zu bringen. Dort kreiert er einen Virus, mit dem er Samaritan in die Knie zwingen will...