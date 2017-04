Sunny ist nach Felix' Ausbruch in großer Sorge um ihn und fragt sich, was mit ihm passiert ist. Während Felix mit Nachdruck versucht, sich wieder auf Spur zu bringen und Sunnys Sorge auszuräumen, sucht Chris mit Lillys Hilfe nach weiteren Beweisen gegen ihn. Chris fasst den Verdacht, dass Felix über ein Zweithandy Kontakt zu dem gekauften Zeugen gehalten hat, und sucht nach einer Möglichkeit, an das Handy zu kommen. Und als sich ihm die Möglichkeit bietet, greift er ohne zu zögern zu... Elena und Gerner halten ihre Liaison nach wie vor geheim. Obwohl sie die Zeit zu zweit genießen, ist ihr Umgang noch sehr behutsam. Trotzdem entgeht Katrin nicht, dass die beiden sich nähergekommen sind, und sie versichert Gerner, dass sie sich für die beiden freut. Als Gerner eine Verabredung mit Elena wegen eines geschäftlichen Termins absagen muss, werfen sie am nächsten Morgen aufgrund ihrer Sehnsucht ihre Vorsicht für einen Moment über Bord. Dabei laufen sie Gefahr, während eines zärtlichen Kusses von Tuner entdeckt zu werden... Emily erkennt genervt, dass Paul sie reingelegt hat, lässt sich aber schnell von ihm besänftigen und kann den freien Nachmittag mit ihm dann doch noch in vollen Zügen genießen. Als sie später erfährt, dass Jasmin und sie das Angebot bekommen haben, mit Tussi Attack bei einer renommierten TV-Show mitzumachen, ist Emily sofort Feuer und Flamme. Umso verständnisloser reagiert sie, als Jasmin deutlich zu verstehen gibt, das Angebot ablehnen zu wollen...