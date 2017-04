Aus einem See zieht die Polizei ein Auto mit einer Leiche. Würgespuren am Hals der jungen Frau lassen sofort auf Mord schließen. Unklar ist allerdings, wer das Opfer ist. Es handelt sich nämlich nicht um Greta Pritchard (Hannah Franklin), der das Fahrzeug gehört. Um die junge Lehrerin an der Grundschule von Aberystwyth macht sich Inspector Mathias (Richard Harrington) große Sorgen. Von ihrer Kollegin Rhian Parry (Shelley Rees) erfährt er, dass Greta seit Tagen bei der Arbeit fehlt und sich von dem Kfz-Mechaniker Harri Jenkins (Huw Euron) bedroht fühlte. Obwohl Rhians Ehemann Arwyn (Ryland Teifi) einen Streit zwischen Greta und dem Stalker herunterspielt, folgen die Ermittler dieser Spur. Dabei stoßen sie auf Drohbriefe des ehemaligen Liebhabers, der eine Verwicklung in den Mord oder Gretas Verschwinden jedoch vehement bestreitet. Von ihm erfährt Mathias im Verhör viel über die dunklen Seiten im Leben Gretas: Alkoholexzesse, Sexbekanntschaften und ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater Gwilym Pritchard (Ian Saynor). Auch der ehemalige Rektor hat, wie Mathias und Kollegin Mared (Mali Harries) herausfinden, seine Geheimnisse. Unter der Oberfläche des geordneten Landlebens führen einige Bewohner ein Doppelleben, das der gewaltsame Tod einer Unbekannten zum Vorschein bringt. Richard Harrington als Titelheld muss ein Geflecht von Affären, Obsessionen und Machtspielen freilegen, um den Fall der Toten im See zu klären und eine verschwundene Frau zu finden. Immer noch tut sich der Einzelgänger mit seinem Team schwer, der aus London kommende Kommissar wirkt wie ein Fremdkörper. Sein akkurat arbeitender, als Faktensammler unterschätzter Deputy Constable Lloyd (Alex Harries), spielt diesmal eine Schlüsselrolle. Ed Thomas, der zusammen mit Ed Talfan die preisgekrönte Krimireihe "Inspector Mathias - Mord in Wales" verantwortet, führte diesmal - wie in Filmen der ersten Staffel - selbst Regie.