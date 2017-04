Eine peinliche Situation für Caro: Als sie gerade mit ihren Freundinnen in der Disco tanzt, gibt der DJ über Mikrofon eine Nachricht für sie durch. Ihre Mutter steht vor der Tür und will sie abholen. Während Viktoria draußen wartet, bietet ihr ein Betrunkener auf der Straße einen Joint an. Panisch stürmt sie die Disco, die für sie offensichtlich zur Drogenszene gehört. Gerade beginnt die Ausscheidung zur Wahl der Disco-Queen, und schon stürmt Viktoria die Tanzfläche - zum Entsetzen von Caro. Böses Erwachen zu Hause. Nicht nur, dass Viktoria sich elend fühlt, die Polizei ist auch da - und die findet in ihrer Handtasche Drogen. Glück im Unglück: Der Kommissar findet den Beweis für Viktorias Unschuld. Doch wer hat ihr das Zeug untergejubelt? Viktoria muss der Sache auf den Grund gehen.