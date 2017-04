Coole Sprüche und ein unangepasstes Wesen sind charakteristisch für die 16-jährige Juno. Doch als sie eines Tages aus Langeweile beschließt, ihren Kumpel Paulie Bleeker zu entjungfern, zieht das eine ungewollte Schwangerschaft nach sich. Juno ringt sich dazu durch, auf eine Abtreibung zu verzichten. Stattdessen will sie das Kind austragen und es nach der Geburt zur Adoption freigeben. Zusammen mit ihrer besten Freundin Leah macht sie sich auf die Suche nach den perfekten Adoptiveltern und glaubt, mit dem wohlhabenden Pärchen Mark und Vanessa Loring einen Volltreffer gelandet zu haben. Die beiden wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind. Doch der hervorragende erste Eindruck bröckelt schon bald. Juno hält Kontakt zu den Lorings und freundet sich mit dem Ehemann an. Mit Näherrücken des Geburtstermins wird die Bekanntschaft von Mark und Vanessa auf eine harte Probe gestellt, denn Juno beobachtet, dass der Vater in spe zusehends in eine Sinnkrise verfällt, weil er seiner Freiheit und Jugend nachtrauert. Juno muss eine Entscheidung treffen.