Uruguay - Unbekanntes Land am Silberfluss Heute | RBB | 15:15 - 16:00 Uhr | Dokumentation Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der kleine Nachbar Argentiniens, halb so groß wie Deutschland, hat die geringste Bevölkerungsdichte Südamerikas. Es ist aber auch das Land mit dem höchsten Durchschnittsalter Lateinamerikas. Auf der Estancia de los Plátanos trefft das Filmteam Andres und Marina. Das Leben in Montevideo haben sie gegen eine Farm eingetauscht. Sie wollen, dass ihre Töchter im natürlichen Umfeld groß werden. Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokumentation, D 2015 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets