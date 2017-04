Mitten in Deutschland: NSU Heute | WDR | 22:10 - 23:40 Uhr | Dokudrama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Am 9.9.2000 wird der türkische Blumenhändler Enver Simsek erschossen. Schock für Frau Adile (Uygar Tamer), Tochter Semiya (Almila Bagriacik) und Sohn Kerim - vor allem weil die Polizei am Anfang die Familie verdächtigt. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Dokudrama, D 2016 Regie: Züli Aladag FSK: 12 Schauspieler: Semiya Almila Bagriacik Adile Uygar Tamer Enver Orhan Kilic Kerim Emilio Sakraya Moutaoukkil Kerim (jung) Mert Dincer Onkel Hüseyin Özgür Karadeniz