Lisa will auf den Mars fliegen und unterzeichnet einen Vertrag. In zehn Jahren soll die Rakete starten. Das ist zwar noch ein bisschen hin, aber Homer und Marge wollen jetzt schon mal alles tun, um ihre Tochter vor der gefährlichen Mission zu bewahren. Dabei wendet sie beide unterschiedliche Taktiken an: Während Marge ihrer Tochter in den düstersten Farben ausmalt, was alles unterwegs passieren könnte, ermutigt Homer sie, alles aufs Spiel zu setzen. Die Nachricht, die schon bald ins Haus flattert, lässt jedoch alle verstummen...