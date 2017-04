Nach einem Unfall liegt Eva auf der Intensivstation eines Hamburger Krankenhauses. Die Familie macht sich große Sorgen und wartet verzweifelt auf eine Nachricht von Andreas, der zu seiner Frau geeilt ist. Doch er hat keine guten Nachrichten. Die Ärzte mussten Eva in ein künstliches Koma versetzen und noch weiß niemand, ob sie wieder ganz gesund werden wird. Andreas ist verzweifelt und macht sich fürchterliche Vorwürfe, an dem ganzen Unglück schuld zu sein. Bea hat ihr Faible fürs Schnapsbrennen entdeckt und lässt sich zur Brennmeisterin ausbilden. So muss sie sich in Zukunft auch nicht mehr von Lioba gängeln lassen, wenn auf dem Fallerhof gebrannt wird. Die geeigneten Brennobstwiesen hat sie bereits im Auge. Lioba kann das Scheitern der Jungbäuerin gar nicht erwarten. Bernhard und Frau Markhardt-Siegel liefern sich wieder einmal ein Kompetenzgerangel. Die resolute Schulrätin will sich die Alleingänge des Bürgermeisters nicht mehr länger gefallen lassen und beschließt, künftig ganz offensiv gegen eine weitere Amtszeit von Bernhard Faller vorzugehen. Auf der Suche nach einer geeigneten Gegenkandidatin für die kommende Amtszeit wird sie schnell fündig. In Schönwald wird es Zeit für einen Wechsel!