Ein alternder Schuhputzer in der Hafenstadt Le Havre nimmt sich eines afrikanischen Flüchtlingsjungen an, um ihm die Weiterreise nach London zu ermöglichen, wo er seine Mutter finden will.Aki Kaurismäki erzählt in seinem für ihn typischen lakonischen Stil ein zutiefst humanistisches Drama, das wie ein Gangsterfilm anfängt, dann aber zunehmend märchenhaftere Züge gewinnt.Der frühere Autor und Bohemien Marcel Marx lebt nun als Schuhputzer in Le Havre. Er empfindet seine Arbeit als ehrlich und gibt sein Bestes, selbst wenn seine Kunden kurz nach getaner Arbeit erschossen werden, wie jener ängstlich seinen Koffer umklammernde Mann. Marcel lebt in einem Viertel mit kleinen bunten Häusern, die wohl irgendwann der Moderne weichen müssen. Seine Frau Arletty hat sich mit ihrer bescheidenen Lebensweise arrangiert. Sie haben Freunde in der Nachbarschaft wie die Bistro-Wirtin Yvette oder den Lebensmittelhändler Chang. Als seine Frau ins Krankenhaus muss sie hatte ihrem Mann ihre tödliche Erkrankung verschwiegen fällt Marcel in ein tiefes Loch. Doch die mehr oder weniger zufällige Begegnung mit dem Flüchtlingsjungen Idrissa, der aus einem im Hafen entdeckten Container voller illegaler Einwanderer entkommen konnte, gibt Marcels Leben wieder einen Sinn. Er nimmt den Jungen bei sich auf, versteckt und versorgt ihn. Idrissa will zu seiner Mutter nach London, und Marcel setzt alles daran, dem Jungen dabei zu helfen. Der insistierende Inspektor Monet scheint jedoch gewillt, den Jungen um jeden Preis zu fassen. So entsteht zwischen ihm und Marcel ein spannendes Duell, die Freiheit gegen das System, mit einem überraschenden Ende.