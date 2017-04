Das Nonplusultra der automobilen Ingenieurskunst wird in dieser Dokumentation auf Herz und Nieren getestet, um schließlich einen Sieger zu küren: das ultimative Super-Car! Beim Kräftemessen der Elite auf vier Rädern geht die absolute Crème de la Crème an den Start. Vom Bugatti Veyron Super Sport, dem schnellsten Serien-Wagen der Welt, über den McLaren MP4-27, einem Formel 1-Renner der Extraklasse, bis hin zum Tesla Roadster Sport, einer elektrisch angetriebenen Auto-Vision der Zukunft: Experten treiben die Ausnahme-Fahrzeuge bis an ihre Grenzen und verlangen ihnen in puncto Geschwindigkeit, Power und Handling Spitzenleistungen ab.