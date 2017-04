Herbert von Karajan war einer der bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Der Maestro hat seine Heimatstadt nicht nur musikalisch nachhaltig geprägt. Seine Vorliebe für die große Inszenierung zeigte sich auch abseits der Bühne, als Jetset-Liebling brachte er den Glamour in die hohe Kunst. Äußerste Präzision als Dirigent, Bühnen- und Filmregisseur mit einem besonderen Hang zu technischer Innovation und Brillanz machten ihn zu einem Ausnahmekünstler. Die "Osterfestspiele Salzburg", die heuer ihr 50-jähriges Bestehen feiern, sind sein künstlerisches Vermächtnis. Anlässlich dieses Jubiläums unternimmt Regisseur Hannes M. Schaller in dieser ORF/3sat-Dokumentation eine filmische Entdeckungsreise und gibt Einblicke in Herbert von Karajans Arbeit und sein Privatleben, zeigt seine Natur- und Technikverliebtheit, und bringt exklusive Interviews mit Freunden und musikalischen Weggefährten.