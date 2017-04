Eine Kinokoproduktion nach der berühmten Novelle von Martin Walser, die Marcel Reich-Ranicki als "Martin Walsers reifstes und schönstes Buch" beschreibt. Mit weit über einer Million verkauften Exemplaren und Übersetzungen in 24 Sprachen gehört "Ein fliehendes Pferd" zu den erfolgreichsten Büchern der deutschen Gegenwartsliteratur und zum Kanon der gymnasialen Oberstufe. Die Stuttgarter Zeitung schrieb: "Diese Geschichte könnte zu dem gehören, was einmal übrig bleibt von einem Jahrhundert." Helmut Halm, Lehrer und leidenschaftlicher Vogelbeobachter, und seine Frau Sabine verbringen ihren Urlaub wie gewohnt am Bodensee. Dort läuft ihnen zufällig Klaus Buch, ein ehemaliger Schulfreund Helmuts, mit seiner sehr viel jüngeren Freundin Helene über den Weg. Die Männer haben sich seit über zwanzig Jahren nicht gesehen. Der lebenslustige Klaus scheint sich über das Wiedersehen sehr zu freuen und weicht den Eheleuten nicht mehr von der Seite. Sehr zum Verdruss von Helmut, der zwar für die erotische Ausstrahlung der attraktiven Helene äußerst empfänglich ist, sich aber nur widerwillig an Klaus erinnern möchte. Sabine hingegen ist von Klaus' nassforschem Charme durchaus angetan. Endlich einmal kommt etwas frischer Wind in ihren etwas angestaubten Ehe-Alltag, denkt Sabine im Stillen. Während der folgenden vier Tage, die beide Paare auf Drängen von Klaus und gegen den Willen Helmuts gemeinsam verbringen, kommt es zwischen den Männern immer häufiger zu Unstimmigkeiten. Helmut würde lieber seiner ausgeprägten Lethargie nachgeben, doch glaubt er, den Provokationen und Anforderungen seines Gegenspielers entsprechen zu müssen, um sich nicht der Lächerlichkeit preiszugeben. Der angeblich so erfolgreiche Klaus in seinem jugendlichen Auftreten ist für Helmut der Inbegriff all jener öffentlichen Gebote, vor denen er in seinem Alltagsleben zu fliehen versucht. Hinzu kommt, dass in Helmuts Ehe lang angestaute Probleme aufbrechen.