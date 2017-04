In der dritten Folge geht es hinaus auf das Wasser. Uhrmacher Harri hat zu einem Segelboot-Trip eingeladen. Mit an Bord sind Ehefrau Heidi und die beiden Söhne Daniel und Ryan. Die beiden haben einiges über die "Schweizer Eigenarten" ihres Vaters zu erzählen. Als dann plötzlich Wind aufkommt, ist die "Familien-Crew" gefragt. Außerdem: Möbeldesigner Patrick nimmt das Filmteam mit zu seinem "Geheimtipp". Es begleitet ihn nach Pennsylvania zu den Amish, wo er Holz für die nächsten Aufträge bestellt. Derweil gibt Daniela im wahrsten Sinne ihren Senf dazu - sie nutzt ein Fußballspiel ihres Sohnes Leon, um Werbung für ihre Schweizer Bratwurst zu machen. Und schließlich: Ein ganz normaler Samstag bei Christina und Greg. Tochter Lena darf auf der Terrasse Blumen gießen, Greg kocht ein Kaktusblatt zum Dinner. Und ganz nebenbei gibt Christina exklusive Einblicke in ihre Zeit als Schweizer Top-Model.