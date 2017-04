Die Miss-Wahl: Team Quantum bekämpft eine wild gewordene Weltraumkrake, die sich in unmittelbarer Nähe zur Weltraumraststätte von Zooty befindet. Durch einen Trick schießen Ray und Robbie die Krake ins Weltall zurück. Die Gefahr für die Raststätte scheint gebannt. Doch dann erscheint Zooty und beschwert sich fürchterlich. Mit der Krake hat Team Quantum die letzte Teilnehmerin des morgen stattfindenden intergalaktischen Schönheitswettbewerbs verjagt. Nun gibt es nur noch eine Teilnehmerin: Contessa de Wurm. Ihr Sieg scheint sicher, zumal sie alle anderen Teilnehmerinnen durch ein Wurmloch verschwinden ließ. Schönheit ist zwar relativ in den Tiefen des Weltraums, doch Team Quantum ist gewillt, die Schurkin nicht kampflos gewinnen zu lassen, zumal Zooty auch noch seine Raststätte darauf verwettet hat, dass die Contessa nicht gewinnt. Und so treten A-Te und G-Ce sowie die Kantinenköchin Olga gegen die galaktische Gaunerin an. Während sich Ray und Robbie auf die Suche nach den verschwundenen Teilnehmerinnen machen, müssen sich die beiden Pilotinnen des Quantum-Raumschiffs der Sabotageaktionen der Contessa erwehren. Aber wer hätte schon gedacht, dass der adlige Weltraumwurm mit ehrlichen Karten spielt? Der unglaubliche Schrumpfstrahl: Kommandant Fuzzy und Wissenschaftsoffizier Squeaky leiden unter ihrer geringen Größe. Niemand nimmt die Alien-Eichhörnchen ernst. Durch die neueste Erfindung Professor Gehirnkopfs soll sich dies endlich ändern. Der unglaubliche Schrumpfstrahl verkleinert das Plancksche Wirkungsquantum und die Planck Länge, die kleinste bekannte Einheit in der Quantenphysik, die nach dem bekannten Quantenphysiker Max Planck benannt wurde. Mit der Erfindung wollen die Eichhörnchen alles und jeden auf der Erde schrumpfen, um endlich einen Planeten zu haben, auf dem sie selbst die Größten sind. Bevor Team Quantum eingreifen kann, gerät die ganze Schule unter den Schrumpfstrahl. Nach einer turbulenten Verfolgungsjagd können die Superhelden endlich die Erfindung an sich reißen. Dabei löst sich ein Schuss, und der Schrumpfstrahl richtet sich direkt in den Himmel. Die Konsequenzen dieses ungeschickten Schnitzers könnten schlimmer nicht sein: das Universum beginnt zu schrumpfen. Wenn Team Quantum den Vorgang nicht rückgängig machen kann, wird das Universum bald mit einem Knall verschwinden. Genauer gesagt: mit dem Urknall.