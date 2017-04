Rüsselsheim am Main bei Frankfurt ist eigentlich Fußballprovinz. Ende März aber spielten hier Deutschlands U19-Junioren gegen Zypern, und es versammelte sich Europas Fußballelite vormittags um elf Uhr im kleinen Stadion am Sommerdamm. 87 Scouts haben die jungen Fußballspieler beobachtet, sogar vom FC Barcelona und aus Manchester sind Talentsucher gekommen. "Früher gab es so eine Maschinerie nicht. Als Reiner Calmund mich nach Leverkusen holen wollte, hatte der nur gehört, dass ich gute Tore mache. Daraufhin kam er einfach zu mir nach Hause", erzählt Dieter Schatzschneider auf der Tribüne. Er hält in Rüsselsheim für Hannover 96 die Augen offen, um ein Fußballtalent zu entdecken. Als Dieter Schatzschneider, Rekordtorschütze der 2. Bundesliga, in den 1970er- und 1980er-Jahren noch selber über den Platz stürmte, wurden die Beobachter der Clubs noch schlicht Talentspäher genannt. Inzwischen spricht man weltläufig von Scouts. Der Markt für Fußballprofis ist global, hart umkämpft und bis ins kleinste Detail professionalisiert. Die Bedeutung von Scouting-Abteilungen nimmt immer mehr zu: Sie sind die "Maschinenräume" eines jeden Proficlubs. Einige Vereine suchen Nischen. Der Chefscout von Holstein Kiel, Carsten Wehlmann, ist regelmäßig in Dänemark unterwegs. "Die Konkurrenz mit den anderen Drittligavereinen ist groß. Aufgrund der regionalen Nähe kennen wir den dänischen Markt besser als andere und haben so einen Vorteil", sagt Wehlmann auf dem Weg nach Odense. Lars Mrosko war früher für den VfL Wolfsburg als Scout in ganz Europa unterwegs. 220 Tage im Jahr war er weg von zu Hause, er arbeitete noch mehr, als sein Arbeitgeber es verlangte. "Ich wollte einfach kein Spiel verpassen, ich wollte über alles Bescheid wissen. Das war eine Arbeitssucht. Dazu kam vielleicht eine Art Geltungsdrang, wenn man gefragt wird, dass man alles weiß über die Spieler, die da in Europa rumlaufen." Kein Bereich wird im Fußball so von der Öffentlichkeit abgeschirmt wie die Arbeit der Scouts. Etliche Clubs lehnten die NDR Anfrage ab, beispielsweise mit Hinweis auf "einen sehr sensiblen Bereich, in den wir leider keine Einblicke gewähren". Zu groß ist offenbar die Angst, dass Konkurrenten Erfolgsrezepte abschauen und kopieren könnten. "Gefühlt wird der Konkurrenzkampf immer größer. Und er beginnt auch immer früher", sagt Florian Graudegus, Jugendscout beim HSV. Bereits Siebenjährige stehen im Fokus der Topvereine.