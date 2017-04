Osterstimmung im Südharz: Traditionen werden im katholischen Landkreis Eichsfeld groß geschrieben. Die Brunnen der Dörfer sind schon mit Hunderten bemalten Eiern geschmückt, als Moderatorin Heike Götz mit ihrem Fahrrad um die Ecke biegt. Das Zentrum Eichsfelds ist Duderstadt. Dort reiht sich ein schmuckes Fachwerkhaus an das andere. Mittendrin steht das Rathaus, eines der ältesten in Deutschland. Von hier aus wurde im Mittelalter die Verteidigung der Stadt organisiert. Keine 500 Meter weiter liegt das Ursulinenkloster. Hier geht es festlich zu, vor allem zur Osterzeit. Die Nonnen haben ihre Pforten geöffnet und bieten Gästezimmer an. Eingebettet in die Hügel des Südharzes liegt das Natur-Erlebniszentrum Gut Herbigshagen der Heinz Sielmann Stiftung. Dort leben vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen wie das Harzer Höhenvieh und die Thüringer Waldziege. Ein Naturlehrpfad führt in die abwechslungsreiche Landschaft des Eichsfeldes. Mehr als 100 verschiedene Apfelsorten wachsen auf der Streuobstwiese gleich neben dem Gut. Keine 500 Meter entfernt verläuft die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. "Das Grüne Band" ist heute ein einzigartiges Biotop. Viele der Naturschutzflächen können nur erhalten werden, weil es Schäfer wie Matthias Bodmann gibt. Mit seinen Leineschafen zieht er durch die hügelige Landschaft. Pünktlich zur Osterzeit werden auch viele Lämmer geboren. Das Eichsfeld im Süden Niedersachsens bietet den Gästen abwechslungsreiche Natur, liebevoll gestaltete Dörfer und Duderstadt als Zentrum viel "gelebte" Heimat und Tradition, und dies nicht nur zur Osterzeit.