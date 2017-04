Radtour durch das grüne Hannover: der Julius-Trip-Ring Auf dem Julius-Trip-Ring, einer gut ausgeschilderten, 25 Kilometer langen Radtour rund um Hannovers Innenstadt, lässt sich die grüne Seite der Landeshauptstadt perfekt erkunden: Am Maschsee entlang geht es durch den Stadtwald Eilenriede bis zu den Herrenhäuser Gärten. Benannt ist die Route nach Hannovers erstem Gartenbaudirektor Julius Trip, der viele Grünanlagen der Stadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts entworfen und entscheidend geprägt hat. Unterwegs mit dem Schlepper "WEGA": neue Attraktion in Rostock Der Hochseeschlepper "WEGA" ist die neue Attraktion im Hafen von Rostock. Besucher können ab sofort Schleppertouren damit machen. An Bord kann man den Maschinenraum oder auch die Kapitänsbrücke besichtigen. Zudem erfahren die Gäste viel über die regionale Industrie Rostocks, die geschichtliche Entwicklung des Hafens und die bewegte Geschichte der "WEGA" selbst. Fridolin ist wieder fit: die restaurierte Hamburger Hafenbahn Fridolin ist knallrot, knapp 16 Meter lang, Baujahr 1956, wiegt 18,3 Tonnen. 30 Jahre lang war er im Hafen als Inspektionsfahrzeug unterwegs. Nach seiner Stilllegung haben Mitglieder des Vereins Freunde der historischen Hafenbahn ihn liebevoll restauriert. Nun können die Fahrgäste mit Fridolin die großen Containerterminals, Umschlaghöfe und Hafenanlagen ganz nah erleben. Das Varusschlacht-Museum Um das Jahr 9 nach Christus soll nördlich von Osnabrück in Kalkriese eine der wichtigsten Schlachten der Weltgeschichte geschlagen worden sein: die Varusschlacht. Heute ist das Gelände Park und Museum. Auf Müthers Spuren: das Inselparadies in Baabe Der Architekt Ulrich Müther ist vor zehn Jahren verstorben. Jetzt erleben seine Bauten gerade eine Renaissance. Dazu zählen unter anderem die Einkaufshalle in Rostock Lütten-Klein (1968), aber auch der Teepott in Warnemünde, Bushaltestellen, die Kurmuschel von Sassnitz.