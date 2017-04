Jana ist seit drei Jahren magersüchtig. Ihr gegenwärtiger Gesundheitszustand ist dramatisch. Auf Drängen ihrer Mutter Petra und ihres Vaters Helmut begibt sie sich bei Bloch in Therapie. Dessen Versuche, Jana an normale Mahlzeiten zu gewöhnen, werden zur unendlichen Geduldsprobe. Herbe Rückschläge bleiben da nicht aus. Schemenhaft zeichnet sich gleichzeitig ab, was der Auslöser für Janas Magersucht war und woraus sie diesen Gedanken nährt. Ihre beste Freundin war vor genau drei Jahren gestorben, seltsamerweise war auch sie magersüchtig. Zudem unterhält Jana seit Langem eine eigenartige Beziehung zu dem wesentlich älteren, herzkranken Frank. Dies alles, ebenso wie Janas familiäre Situation, erweist sich als wichtiges Teil in einem Puzzle, das Bloch erst nach und nach zusammensetzen kann. Dabei führt ihm dieser Fall eine große persönliche Schwäche vor Auge: die eigene Esssucht.