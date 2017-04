Die Themen - Das Gruselkabinett der Plagegeister - Das Comeback der Bettwanzen - Dein Freund der Blutegel - Wie gefährlich sind Neuroparasiten? - Darmflora und Multiple Sklerose Parasiten leben auf uns und in uns - ob Läuse, Zecken, Würmer oder Einzeller. Die Bettwanze zum Beispiel ist seit Jahrtausenden unser "treuer" Begleiter, der gerade ein Comeback erlebt. Etwa 50 Arten von Parasiten können den Menschen befallen, ein regelrechtes Gruselkabinett. Parasiten haben einen denkbar schlechten Ruf. Seit Jahren wird diskutiert, wie gefährlich Toxoplasmose ist. Schwangere werden in Deutschland getestet, denn eine Neuinfektion der Mutter gefährdet das ungeborene Kind. Der Parasit wird von der Maus über die Katze auf den Mensch übertragen, schien aber bisher wenig bedrohlich. Neueste wissenschaftlicher Erkenntnisse zeigen, dass der sichelförmige Erreger in weiße Blutkörperchen eindringt und so den Weg ins Gehirn schafft - und dass das durchaus Folgen für die psychische Gesundheit haben kann. Aber Parasiten können durchaus auch eine positive Wirkung haben. Der Blutegel zum Beispiel, der sozusagen für seine Blutmahlzeit bezahlt. In seinem Speichel gibt er einen komplexen Cocktail aus verschiedenen Substanzen weiter, die die Symptome von Rheuma und Arthrose lindern können. Längst werden medizinische Blutegel inzwischen auch zu therapeutischen Zwecken eingesetzt. Wir sind besiedelt von ganzen Bakterienkolonien, die natürlich Einfluss auf die menschliche Gesundheit haben. Wie sehr, das zeigen Untersuchungen an Zwillingspaaren. Denn meist erkrankt nur ein Zwilling an Mulipler Sklerose und es stellt sich die Frage, woran das liegen könnte. Wenn die genetischen Faktoren nicht entscheidend sind - ist es dann vielleicht die Bakterienbesiedlung im Darm? Weitere Informationen zu "W wie Wissen" im Internet: www.daserste.de/wwiewissen - Winzige Untermieter - Wie gefährlich sind Parasiten?