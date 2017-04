Folge 10: Deine größte Angst Garwin (Oliver Konietzny) geht auf Spurensuche in seiner Vergangenheit und muss sich einer traurigen Erkenntnis stellen. Die Jugendlichen schmieden einen Plan, der sie an einen unheimlichen Ort führt. Um den Lilientals zu helfen, müssen alle ihrer größten Angst ins Auge blicken. Lores (Judith Sehrbrock) Visionen wühlen sie so sehr auf, dass sie nur einen Ausweg sieht. Sie trinkt trotz aller Warnungen Ronas (Petra Kelling) Trank.