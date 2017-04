Checker Can schwingt sich in den Sattel und testet coole Fahrräder. Mit Alexa, einer Profi-Mountainbikerin, geht's ab ins Gelände und richtig steile Hügel rauf - und hoffentlich heil wieder runter! Zusammen mit dem Fahrradmechaniker Rainer flickt Can einen Reifen und stellt auch gleich eine Checkerfrage: Wie funktioniert eine Gangschaltung? Im Straßenverkehr gibt es ein paar super-wichtige Regeln für Fahrradfahrer. Welche das sind, klärt Can in seiner Checkerbude. Zum Schluss checkt Can mit Hans ganz besondere Räder: Die Hochräder. Die gibt es schon seit 150 Jahren, sie haben einen Vorderreifen, der so hoch ist wie der Checker selbst, und auf ihnen zu fahren ist eine echte Herausforderung. Klar, dass Can es trotzdem probiert. Ob er das hinkriegt?