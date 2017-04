Matteo ist acht Jahre alt und einer der jüngsten Köche bei "Schmecksplosion". Seine Familie kommt aus Japan und deshalb bereitet er heute verschiedene Onigiri zu. Das sind japanische Reisbällchen in Algenblättern. Gemeinsam mit seinem besten Freund Valentino wird in Matteos Küche fleißig geknetet und geformt. Das macht riesigen Spaß, ist aber auch ganz schön anstrengend. Gut, dass Matteo deshalb ab und an eine Pause einlegt und Valentino über die japanischen Bräuche informiert, zum Beispiel wie man sich in Japan richtig begrüßt.