Der Auftrieb der Pferde auf die Sommerwiese steht an. Lena und ihre Freunde dürfen Romano zum ersten Mal begleiten. Samantha muss sich als zukünftige Gestütserbin ebenfalls um die Tiere kümmern. Dabei wäre sie lieber auf einer Party, die ihre Freundin Rachel am selben Abend schmeißt. Also heckt sie eine Intrige aus, um frühzeitig nach Hause zurückkehren zu können. Dabei spielt Lenas Tagebuch eine wichtige Rolle, das ihr zufällig in die Hände fällt.