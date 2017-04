Lenas Tante Nanette besucht die Ranch, weil sie auf dem Weg zu ihrem Jugendfreund José ist, der in den Bergen als Schafhirte arbeitet. Und ausgerechnet mit diesem legen sich Lena und ihre Freunde an, weil er eine Kolonie von Geiern dafür verantwortlich macht, ein Schaf von ihm gerissen zu haben. Lena beteuert, dass die Geier nur Aas fressen und unter Naturschutz stehen, doch José bleibt stur. Also suchen Lena und Angelo nach Hinweisen, wer das Schaf gerissen haben könnte, und finden schließlich die Spur eines aggressiven Keilers.