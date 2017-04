Sie sind klein, schnell und die Lieblinge von vielen Bastlern: Die Rede ist von ferngesteuerten Modell-Mobilen! Für Willi dreht sich in dieser Reportage alles um die Miniatur-Ausgaben von Flugzeugen, Schiffen, Eisenbahnen und Autos. Los geht's bei Modellbauer Peter Michel in Ingelheim bei Mainz. Beim Anblick seines Flugzeug-Modells kommt Willi gar nicht mehr aus dem Staunen heraus: Ein fast fünf Meter langer Airbus A380! Den hat Peter selbst gebaut, zwei Jahre hat er dazu benötigt. Alle Einzelteile des Flugzeugs sehen aus wie das echte Original, sind aber ganz exakt 16 Mal kleiner. Für Anfänger Willi hat sich Peter ein leichteres Objekt ausgedacht, einen Mini-Motorflieger. Styropor, Balsaholz, Kunststoff und Sekundenkleber - fertig ist das Modellgerüst! Jetzt geht's weiter zum Flugplatz für Modellflieger. Das Flugzeug ist zwar ein Modell-Flieger, aber so groß, dass es zu gefährlich wäre, den Airbus in Wohngebieten zu fliegen. Auf der Startbahn lassen Peter und Willi ihr Supermodell A380 abheben. Doch so einfach ist es gar nicht, mit der Fernbedienung umzugehen! Zur Sicherheit hat Peter eine zweite Steuerung in der Hand und kann wie ein Auto-Fahrlehrer eingreifen, falls Willi Schwierigkeiten hat. Mach's gut, großer Vogel! Eine richtige Miniatur-Welt gibt es in der Speicherstadt in Hamburg. Dort besucht Willi die größte Modelleisenbahn-Anlage der Welt. Auf einer Fläche von 1.150 Quadratmetern haben die Modellbauer 12.000 Meter Schienen verlegt. Ungefähr 830 Züge fahren durch Landschaften, Städte und Dörfer, die mit jeder Menge Gips und Grips täuschend echt nachgebaut sind. Dazu kommen schwimmende Schiffe, fahrende Autos und startklare Flieger. Klar, dass Willi wissen will, wie diese Modell-Welt zum Leben erweckt wird! Deshalb darf er dem Profi-Modellbauer Sönke über die Schulter schauen, der auch gleich eine Aufgabe für den Reporter hat: Bitte Staub saugen, Willi. Denn einem echten Zug machen solche Fussel natürlich nichts aus, aber bei dieser Mini-Nachbildung wirken kleine Wollmäuse wie große Kieselsteine und können die Wagen entgleisen lassen.