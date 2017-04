"Das Doppelte Lottchen" Zwei Mädchen, die nicht wissen, dass sie eine Zwillingsschwester haben. Die Eltern sind geschieden. Die eine lebt brav bei der alleinerziehenden Mama und spielt Klavier. Die andere lebt wild wie ein Löwe beim Papa, ein Musiker auf Tour in Afrika. Er kommt zurück nach Europa, und gibt die Tochter ins Internat. Dort lebt auch das andere Kind. Sie lernen sich kennen - und lieben. Und beschließen, die Rollen zu wechseln. Das Mama-Kind geht zum Vater, die Afrikanerin zur Mutter. Sie wollen die Eltern wieder zusammenbringen. Ob das gelingt? Ein köstliches Verwirrspiel beginnt. Das berühmte Kinderbuch von Erich Kästner ist neu verfilmt worden, und kommt an Ostern im Ersten (16. April 2017, 14:05 Uhr). Erich Kästner hat tolle Kinder in tollen Büchern beschrieben. Von ihm sind auch "Emil und die Detektive" und "Das fliegende Klassenzimmer". Und die Produzentin Uschi Reich hat diese Romane geschickt neu verfilmt und in die heutige Zeit versetzt. Die beiden Hauptdarstellerinnen, die Zwillinge Delphine und Mia, sind im Studio und erzählen, wie ungewöhnlich für sie die Dreharbeiten verliefen, denn sie hatten bislang keinerlei Filmerfahrung. Spannend für das Publikum daheim und im Studio. Die Schulklassen kommen diesmal von der Peter-Dewes-Gesamtschule in Losheim (Saarland), und vom Quenstedt-Gymnasium aus Mössingen (Baden-Württemberg). Ihre Spiele-Teams kämpfen auch um Spendengelder, für Hilfsprojekte von "Habitat for Humanity", das Kindern in Krisengebieten mit neu erbauten Häusern ein sicheres Zuhause gibt.