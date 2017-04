Die Dokumentation begleitet Zugvögel in alle Welt. Sie zeigt Gänse-Küken beim Fliegenlernen und überquert mit den Störchen die gefährliche Straße von Gibraltar und fliegt mit ihnen bis in ihr Winterquartier in Tansania und Kenia. Wenn ein Storch aus Erschöpfung im Wasser notlanden muss, ist er dem Tod geweiht, und so mancher Vogel hat sich auf dieser Horror-Etappe in der Luft übergeben hat.