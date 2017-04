Aron Bowen hat die Rückkehr in seine Heimat mit seinem Leben bezahlt. Am Strand findet die Polizei die verkohlte Leiche des Mannes, der erst vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen wurde. Dort saß er 13 Jahre lang für den Mord an seiner Lebensgefährtin ein, den er immer bestritten hatte. Bei den Ermittlungen erfahren Inspector Tom Mathias und Kollegin Mared Rhys kaum Gutes über den Toten: nicht von Cal Bowen, dem Bruder, bei dem Arons Tochter Ffion aufwächst; nicht von Arons Mutter Annes, die in ihrem Sohn einen Schuldigen sieht, der das Opfer eines verdienten Racheaktes wurde. Annes ist es auch, die den Verdacht auf die Angehörigen der von Aron ermordeten Lebensgefährtin lenkt. Von deren Vater Will Watkins erfährt das Ermittlerduo, dass die Liebesbeziehung unter keinem günstigen Stern stand, denn die beiden Familien waren schon vorher wegen einer alten Geschichte verfeindet. Mit der aktuellen Bluttat nichts zu tun zu haben, behauptet Will ebenso wie sein hasserfüllter Sohn. Zwischen allen Stühlen sitzt Ffion, die als Einzige immer den Beteuerungen ihres Vaters glaubte. Sie erinnert sich an einen heimlichen Besucher ihrer Mutter vor deren Tod. Arons Behauptung, es habe einen Liebhaber seiner Frau gegeben, wurde aber seltsamerweise nie nachgegangen. Mathias will deshalb auch den früheren Fall noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Sein Vorgesetzter Brian Prosser, der die Untersuchungen leitete und weiterhin von Arons Schuld überzeugt ist, zeigt daran auffallend wenig Interesse.