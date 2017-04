Diese Sonderausgabe beschäftigt sich unter verschiedenen Aspekten mit dem Thema "Sport und Gewalt". Gewalt, ein Phänomen, welches leider besonders im Fußball zur Tagesordnung gehört. Wie ist dieser Gewalt zu begegnen? Was können die Verbände, Vereine tun, und was tun sie tatsächlich? Welche Macht haben die Hooligans und Ultras, wie sind diese organisiert? Warum kommt es, auch im Amateurbereich, immer wieder zu Eskalationen? Und wie ist es zu verstehen, dass bei Fans anderer Sportarten, zum Beispiel Eishockey, Handball, Football, Gewalt so gut wie nie in Erscheinung tritt? Warum bricht sie sich besonders im Fußball bahn? Yorck Polus führt durch diese Sonderausgabe der "ZDF SPORTreportage", in der Vereinsvertreter ebenso zu Wort kommen wie Psychologen, Soziologen, Fanforscher und andere, um Antworten auf die Fragen rund um den Komplex "Sport und Gewalt" zu bekommen.