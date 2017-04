Beatrice Egli - Ein Frühlingstag in der Schweiz Heute | ZDF | 10:30 - 12:25 Uhr | Schlagershow Infos

Mehr Termine Inhalt Nachdem Schlagerstar Beatrice Egli vier der schönsten Metropolen Europas besucht hat, nimmt sie nun die Zuschauer mit in ihre Schweizer Heimat sowie ins bereits frühlingshafte Tessin. Die Gäste: DJ Ötzi, Nik P., Alvaro Soler, Namika, Jürgen Drews, Glasperlenspiel, Symphoniacs, Kristina Bach, Semino Rossi und viele andere. Die quirlige Sängerin hat sich mit TV-Moderator Max Moor einen äußerst kundigen Landsmann gesucht, mit dem sie auf interessante Gäste treffen wird. Dabei werden keine Klischees ausgelassen: vom Alphorn bis zum leckeren Käse und vom Jodeln bis zur romantischen Bergbahn. Im Blick hat Echo-Preisträgerin Beatrice Egli dabei immer wieder ihre bisherigen vier Reiseziele: Rom, Stockholm, Venedig und Wien. Überall dort hat sie faszinierende Menschen mit bemerkenswerten Geschichten getroffen, die sie noch einmal Revue passieren lässt. Und auch die musikalischen Leckerbissen lohnen den Blick zurück, wurden sie doch an den attraktivsten Plätzen dieser Metropolen gedreht. Laufzeit: 115 Minuten Genre: Schlagershow, CH 2017 Regie: Jörg Heidelberg Gäste: Gäste: Namika, Semino Rossi, Symphoniacs, Glasperlenspiel, Kristina Bach, Alvaro Soler, DJ Ötzi, Nik P. Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets