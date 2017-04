Der große Kuhfladen, der vor dem Bienenstock liegt, begeistert Mistkäfer Ben. Eine Menge schöner Mistkugeln wird er daraus machen können. Doch der Bienenkönigin geht das zu langsam. Sie erwartet Besuch, also soll es vor dem Bienenstock blitzschnell wieder blitzblank aussehen. Ben aber will sich nicht helfen lassen - von niemandem. Als am Nachmittag der Kuhfladen immer noch vor dem Stock liegt, muss sich Maja etwas einfallen lassen.