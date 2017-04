Halvar ist mit allen Wassern gewaschen, aber ein Dieb ist er nicht. Trotzdem beschuldigt Baltak ihn, gestohlen zu haben. Wickie braucht ein paar scharfsinnige Einfälle, um zu entdecken, wo der wirkliche Dieb zu suchen ist. Die Wikinger in Flake wundern sich sehr, als sie eines Morgens neue Ruder und Seile finden - eine Ausrüstung, die sie auf ihrem Drachenboot natürlich gut gebrauchen können. Das böse Erwachen kommt erst, als Baltak, Häuptling der Nachbargemeinde, Halvar beschuldigt, die Sachen arglistig gestohlen zu haben. Halvar ein Dieb? Das kann nicht sein. Zwar hat Wickie in der Nacht einen seltsamen Schatten gesehen, der durch Flake schlich und wahrscheinlich der Übeltäter war. Aber beweisen, dass dieser Schatten auf keinen Fall Halvar war - das kann er nicht. So geraten die Häuptlinge heftig aneinander. Zunächst versuchen sie noch, ihre Auseinandersetzung mit einem Tauziehen zu regeln. Doch als das nicht fruchtet, droht Krieg zwischen den beiden sonst befreundeten Gemeinden. Nun muss Wickie sich etwas einfallen lassen. Wie immer hat er rasch eine prächtige Idee. Gemeinsam mit Ylva bastelt er an einer Falle, die den nächtlichen Dieb überführen soll.