Ein Kalif, der wie ein Bettler durch die Wüste irrt? Der steckt sicher tief in der Patsche. Und tatsächlich: Als Haremsfrauen verkleidet kommen die Wikinger im Palast einer üblen Intrige auf die Spur. Zwei Wochen lang irren die Wikinger nun schon durch die Wüste, ohne auch nur im Mindesten Beute gemacht zu haben. Da stoßen sie mitten in der Einöde auf Sabu, der zwar aussieht wie ein Bettler, in Wirklichkeit aber der Kalif aus dem Reich der Fatimiden ist. Der König der Könige. Sein ehrgeiziger Großwesir hat ihn betrogen, vertrieben und das Kalifenamt an sich gerissen. Jetzt wollen die Wikinger Sabu zurück auf den Thron bringen - natürlich gegen einen ansehnlichen Batzen Gold. Doch so einfach, wie sie sich das vorgestellt haben, ist die Sache nicht. Den rechtmäßigen Kalifen will in seinem Bettlerkittel niemand wiedererkennen, und die Wikinger sind gegen die bis an die Zähne bewaffneten Palastwachen chancenlos. Wickies gute Idee löst das Problem. Halvar, Snorre, Tjure, Faxe und Sabu verkleiden sich unter Wickies Führung als Haremsdamen und verschaffen sich so Eintritt beim verbrecherischen Wesir. Doch am Ziel ihrer Wünsche sind sie damit noch lange nicht.