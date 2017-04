Heute wird es frostig und im Studio herrscht Eiszeit. Studiogast Philipp Tremml baut tolle Eisskulpturen. Dazu braucht er eine Menge verschiedener Werkzeuge. Unter anderem: Feuer. Damit Elton auch im Sommer cool bleibt, will die zwölfjährige Amelie ihm einen Schneemann bauen. Doch das klappt nicht recht, die Schneelandschaft besteht nämlich aus Pulverschnee. Wo liegt aber der Unterschied zum Pappschnee? Warum lässt sich so kein Schneemann bauen? Warum ist Speiseeis im Gegensatz zu Eiswürfeln cremig und weich? Und warum sind die Eiswürfel aus der Tiefkühltruhe stets ganz trüb, die gebaute Eisskulptur von Studiogast Philipp Tremml aber glasklar? Neben eisigen Fragen wird es auch gruselig in der "1, 2 oder 3"-Eiszeit: Es geht um blutige Gletscher und Gletscher, die in Richtung Tal verrutschen können. Trotz allem bleiben nicht nur Elton und Piet, sondern auch die Kandidaten cool: Sie kommen aus Frankfurt (Deutschland), Lasberg (Österreich) und Edinburgh (Schottland). Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Kandidaten geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder. Die Zuschauer zu Hause können am Computer mitspielen und dabei versuchen, die Studiokandidaten zu schlagen: beim Online-Spiel "Live dabei". Auch mobil steht "1, 2 oder 3" zur Verfügung: Mit der "ZDFtivi App" können die Zuschauer die komplette Sendung der vergangenen Woche oder einzelne Videos mit Elton anschauen.