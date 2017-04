Auf der kleinen Nachbarinsel Heramana entdecken Yann und Timeti eine riesige Baustelle. Van Krook will dort eine Residenz für Milliardäre bauen. Die Einwohner von Maotou sind schockiert. Van Krook behauptet, eine Eigentumsurkunde für die Insel zu haben und damit das Recht, dort zu machen, was er will. Mögliche Folgen für die Menschen und die Umwelt interessieren ihn nicht. Zoom und seine Freunde suchen einen Weg, um das Großprojekt zu stoppen.